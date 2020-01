Si ribalta con l'auto nella notte: in ospedale - Tuttoggi

Una persona è rimasta ferita nella notte tra venerdì e sabato dopo essersi ribaltata con la propria auto nei pressi di Solomeo.

L’incidente è avvenuto verso l’una di notte. L’utilitaria stava procedendo verso Vignaia quando, per cause in corso di accertamento, ha sbandato e si è ribaltata.

La persona è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale.

Sul posto agenti della Questura e della polizia stradale per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare oltre le 3 di notte per recuperare il mezzo e ripulire la sede stradale.