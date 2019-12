Si ribalta con l'auto, ferito - Tuttoggi

Incidente nella serata di giovedì a Nocera Umbra. Il conducente di una Fiat 500 X ha perso il controllo dell’auto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. La vettura, dopo aver urtato violentemente contro il muro di cemento che delimita la strada, ha perso una ruota è si è ribaltata.

L’uomo, rimasto ferito all’interno dell’abitacolo rovesciato in mezzo alla strada, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Gaifana e dal personale del 118.