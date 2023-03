Si ribalta con la Ferrari vicino alla pista ciclabile, tragedia sfiorata

L'incidente, fortunatamente senza conseguenze, nei pressi di Mirabella a Castiglione del Lago

E’ uscito di strada con la sua Ferrari, attraversando la pista ciclabile nei pressi di Mirabella, cappottandosi e finendo in un campo. Il conducente è uscito dall’auto semidistrutta da solo, illeso. Fortunatamente nessuno stava transitando in quel momento sulla pista ciclabile.

Ma l’incidente accaduto nel pomeriggio di sabato – tra l’altro in una Castiglione del Lago ancora scossa per la morte del giovane Tommaso Pasquoni in un incidente stradale – ha riaperto il dibattito sulle condizioni di sicurezza di una strada vicino alla pista ciclabile, non protetta da barriere. Certo, la prudenza alla guida è il miglior antidoto contro gli incidenti, che però possono capitare, trovando ciclisti e pedoni spesso indifesi.