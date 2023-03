Morte di Tommaso, una comunità in lutto | Le indagini sull’incidente

Castiglione si stringe intorno alla famiglia Pasquoni per la morte del 20enne nell'incidente sul Raccordo a Corciano

Stava tornando a casa, a Castiglione del Lago, dopo una giornata di lavoro, Tommaso Pasquoni, quando nel tratto del Raccordo autostradale tra Corciano e Mantignana, interessato da lavori, la sua auto è rimasta coinvolta in un incidente, venendo schiacciato da un tir.

Il mezzo pesante, condotto da una 45enne marchigiano, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta, nel tratto appunto in cui si viaggia attualmente in due sensi di marcia. La Opel Corsa di Tommaso è rimasta schiacciata contro il muro che delimita la strada, uccidendo il 20enne. Investita anche un’Audi, il cui conducente, che ha riportato varie fratture, è stato trasportato all’ospedale di Perugia, dove si trova ricoverato. In ospedale, sotto choc, anche l’autista del camion.