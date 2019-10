Si reca al seggio per votare, ma sbaglia di un giorno

“Avevo letto che i seggi erano aperti di sabato e sono venuto a votare perché domenica avevo un impegno“. Questa la spiegazione che un elettore in anticipo di 24 ore ha fornito sabato ai componenti del seggio numero 23 di via dei Filosofi quando se lo sono visto comparire davanti, tessera elettorale e documento in mano, per esercitare il proprio diritto di voto.

Presidente di seggio, segretario e scrutatori attendevano solo di veder spuntare la telecamera di Scherzi a parte. E invece quell’elettore era proprio convinto che, aperte le porte dei seggi (che si sono insediati per effettuare le operazioni complementari, vidimazione delle schede e preparazione dei verbali) si potesse entrare nella cabina e votare.

Chissà se nella giornata di domenica quel solerte elettorale riuscirà a trovare un momento, tra i suoi tanti impegni, per riuscire comunque a votare.

