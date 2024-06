Si presenta al lavoro della ex, scatta il braccialetto elettronico: arrestato

Al 38enne i poliziotti hanno anche trovato addosso droga

Si è presentato nel supermercato dove lavora la ex, nonostante l’ordinanza che disponeva l’allontanamento dalla casa familiare e la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, oltre ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati, emessa dal Tribunale di Perugia. Cosa che ha fatto scattare il braccialetto elettronico, allertando gli agenti di polizia.

I lo hanno sorpreso ancora nei pressi dell’esercizio commerciale, in palese violazione delle prescrizioni relative alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, disposta dell’autorità giudiziaria nei suoi confronti.

Avvicinato dai poliziotti, l’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato sottoposto a perquisizione con esito positivo; è stato infatti trovato in possesso di circa 3 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, poi sottoposta a sequestro.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione del pubblico ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.

Il 38enne è stato anche sanzionato ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente.