Si perdono mentre vanno a funghi e castagne, soccorsi in 4 in 3 ore. Sui Monti Martani interviene l'elisoccorso - Tuttoggi.info

Allarme per 4 persone disperse, per lo più cercatori di funghi, in varie parti dell’Umbria, nel pomeriggio di lunedì tra Orvieto, Spoleto, il Gualdese e Umbertide. Un super lavoro con il personale del Sasu intervenuto nell’arco di 3 ore in quattro zone molto distanti l’una dall’altra.

In 3 casi i soccorsi hanno riguardato altrettanti cercatori di funghi che poi si sono persi, mentre l’ultimo singolare episodio ha visto protagonista un 96enne cercatore di castagne (qui l’articolo).

La situazione più complessa, che ha visto in campo anche i Vigili del fuoco, i carabinieri ed il 118 con l’elisoccorso, è stata quella sui Monti Martani, nel territorio comunale di Spoleto. L’allarme è scattato intorno alle 16.40 per la ricerca di un cercatore di funghi di 79 anni.

Subito è stata attivata, da parte del tecnico di centrale del Sasu, la procedura di geolocalizzazione che ha permesso di individuarne l’esatta posizione, poi comunicata all’elisoccorso del 118 Nibbio 01 e alla squadra di supporto via terra del SASU.

Giunto sul posto, l’elicottero con a bordo un medico, un infermiere e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico ha individuato la persona dispersa nei pressi di Cima Panco, nel Comune di Spoleto. Prestate le prime cure da parte del personale sanitario dell’elisoccorso, il paziente è stato recuperato mediante l’utilizzo del verricello e trasportato all’ospedale di Foligno. Un’operazione che di è conclusa nel giro di un paio di ore.

Prima di Spoleto, il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) aveva gestito altri due interventi. Il primo intervento è stato effettuato poco dopo 15:30, per una cercatrice di funghi dispersa sul Monte Cucco a causa della fitta nebbia. Giunte in zona, le squadre del SASU individuavano subito la persona dispersa nei pressi della Valcella, vicino al sentiero che conduce alla Grotta di Monte Cucco. La persona, una volta individuata, è stata recuperata e riaccompagnata alla propria auto.

La seconda attivazione è arrivata alle squadre del SASU intorno alle 16:20, per un fungaiolo disperso nei pressi di Colonnetta di Prodo, nel Comune di Orvieto. Immediatamente è stata attivata da parte del tecnico di centrale del SASU, presente all’interno della Centrale Operativa Regionale 118, la procedura di geolocalizzazione che ha permesso di individuarne l’esatta posizione che è stata inviata alle squadre di soccorso.