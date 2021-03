Si perde alla Trinità, trovato vivo dopo una notte di ricerche

Il 60enne si era allontanato da solo in una zona impervia e si era perso | Ritrovato dai vigili del fuoco e affidato al 118

Notte di ricerche in zona Trinità, dove giovedì sera era stata segnalata la scomparsa di un uomo di 60 anni, che si era allontanato da solo in una zona impervia, perdendo l’orientamento. Alle ricerche per tutta la notte ha partecipato, insieme ai vigili del fuoco, anche personale della Questura e della guardia di finanza.

L’uomo è stato ritrovato questa mattina alle 8.30, vivo. Personale dei vigili del fuoco lo ha accompagnato fino ad un punto accessibile al 118. dove i sanitari si sono presi cura di lui.