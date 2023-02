“Si limita la caccia tradizionale a colpi di burocrazia”

Club e associazioni spontanee di cacciatori contro l'introduzione del tesserino venatorio digitale: pronti alla mobilitazione

Club di cacciatori e associazioni spontanee guardano con preoccupazione alla notizia che la Regione Umbria sta predisponendo una app per inserire, accanto a quello cartaceo tradizionale, il tesserino venatorio digitale. “L’assessore Morroni sta facendo di tutto per mandare la caccia popolare umbra nel pallone” commentano Danilo Mattaioli (Club Cacciatori le Torri), Tortoioli Claudio (Associazione venatoria ambientale Nata libera Perugia), Mario Bartoccini e Andrea Verzellini, che in più occasioni hanno manifestato la propria contrarietà in merito alle decisioni assunte in materia faunistico-venatoria.

Per loro – ed è questa una preoccupazione manifestata anche da alcuni rappresentanti delle associazioni venatorie tradizionali – si vuole limitare la caccia tradizionale “a colpi di burocrazia”. Tra l’altro utilizzando male – è questa la loro valutazione – finanziamenti pubblici.