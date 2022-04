Si infortuna mentre va ad asparagi, soccorsa dal Sasu - Tuttoggi

Sul posto il personale del Sasu ed il 118, vista la zona impervia

Allarme per una donna infortunatasi mentre cercava asparagi. È successo nel primo pomeriggio di sabato nella zona della Somma, precisamente in un’area impervia in località Casigliano, nel territorio comunale di Spoleto.

Sul posto si sono recate sul posto due squadre del SASU composte da tecnici e operatori congiuntamente al personale del 118.