Si infortuna mentre scende in forra, soccorso escursionista

Un uomo è rimasto ferito mentre scendeva in gruppo in una forra a Prodo di Orvieto, soccorso da vigili del fuoco e Sasu

Vigili del fuoco in azione mercoledì sera a Prodo di Orvieto per un escursionista rimasto ferito mentre scendeva in una forra insieme ad altre persone. L’allarme è scattato intorno alle 22: un gruppo di 5 persone stava infatti scendendo lungo una forra quando uno di loro si è fatto male ad una gamba.

L’uomo è stato quindi raggiunto e stabilizzato dai vigili del fuoco con un’apposita barella, poi trasportato in superficie e quindi in ospedale. Le operazioni di soccorso nella forra sono state fatte in collaborazione con il personale del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria.