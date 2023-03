Si ferisce mentre taglia una pianta, recuperato in una zona impervia

territorio di Bevagna, trasportato con una barella dai vigli del fuoco e consegnato ai sanitari del 118

Si è ferito, in modo comunque lieve, mentre stava tagliando una pianta in via Poggiolo-Monte, in una zona impervia del territorio di Bevagna.

Lo hanno raggiunto e soccorso i vigili del fuoco di Assisi, Foligno e del SASU. Allertato anche l’elisoccorso da Fabriano, ma rientrato perché non più necessario. Tramite barella, l’uomo – classe 1961 -è stato trasportato in zona sicura e consegnato al 118 per le cure del caso.