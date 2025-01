Si ferisce coi botti, grave 30enne a Pierantonio. Foligno, tanti minori in ospedale per l'alcol - Tuttoggi.info

C’è un ferito grave in Umbria a seguito dei festeggiamenti di Capodanno. Un 30enne che stava festeggiando a Pierantonio, infatti, si è ferito nella notte con dei “botti”. Ha riportato varie ustioni ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Perugia. Le sue condizioni sono gravi.

Anche ad Orvieto si registra un intervento al pronto soccorso in seguito ai botti di Capodanno, una persona che si è recata al pronto soccorso per una ustione secondaria che fortunatamente non desta alcuna preoccupazione.

Preoccupano invece i numerosi accessi avvenuti al pronto soccorso di Foligno di intossicati dall’alcol, molti dei quali minorenni. Alle 3 del mattino, secondo quando riferisce la dottoressa Gloria Paganelli, erano sotto osservazione due 15enni, ma col passare delle ore al San Giovanni Battista sono giunte altre persone che hanno abusato di alcolici e che si sono sentite male, tra cui vari minorenni.