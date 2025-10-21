Si chiude il Torneo "aspettando Eurochocolate": trionfa la Rari Nantes Bologna tra gli applausi della Piscina Pellini. - Tuttoggi.info

Cala il sipario sulla XII edizione del Torneo “aspettando Eurochocolate – Città di Perugia”. L’atteso appuntamento con la pallanuoto giovanile, svoltosi dal 17 al 19 ottobre nella storica Piscina Pellini, ha visto trionfare la Rari Nantes Bologna.



Il trofeo Eurochocolate 2025 è stato assegnato alla società bolognese, capace di ottenere il miglior punteggio complessivo sommando i risultati delle categorie Allievi (under 16) e Ragazzi (under 14).



L’evento, organizzato per il dodicesimo anno consecutivo dalla Libertas Rari Nantes Perugia, ha visto la partecipazione, oltre ai padroni di casa e ai vincitori, di club prestigiosi come S.S. Lazio Nuoto, Roma Vis Nova, Chiavari Nuoto, SC Quinto, Alma Nuoto e Training Academy Olympic Roma.



Il torneo si è confermato una vera festa dello sport, con un’eccezionale cornice di pubblico. Famiglie, appassionati e curiosi hanno affollato gli spalti dell’impianto, registrando oltre 4000 passaggi. Complice il bel tempo, gli atleti insieme ai tecnici e genitori, hanno potuto anche ammirare le bellezze del centro storico di Perugia.



Presenti alle premiazioni l’assessore allo Sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi, il Commissario straordinario FIN Umbria, Ing. Andrea Pieri, e il Vice Commissario Alessandro Camilli. Spazio anche al tradizionale premio fair play del Panathlon Club Perugia, assegnato quest’anno alla S.S. Lazio Nuoto per essersi distinta in correttezza. A consegnare il premio è stato il presidente dello stesso Panathlon Club, Luca Ginetto.



Grande riscontro di pubblico per la copertura mediatica dell’evento. Le 40 partite trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube @lrnperugia hanno superato le 20.000 visualizzazioni totali. Un seguito notevole per le quasi 30 ore di diretta, affiancate dall’aggiornamento dei risultati in tempo reale sull’app 1×2 Pallanuoto.





Foto: Giulio@Fratticioli.com

Luogo: PISCINA PELLINI, VIA CHECCHI, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA