Si butta nel Topino davanti ai passanti, salvato e portato in ospedale - Tuttoggi

Attimi di paura intorno alle 15 di domenica (16 maggio) a Foligno per un uomo che si è buttato nel Topino. Tutto è avvenuto sotto gli occhi attoniti di diversi passanti.

L’uomo, un trentenne, probabilmente con intenti suicidi, ha attraversato il Ponte di Porta Firenze, ha scavalcato il parapetto e si è gettato nel fiume sottostante. Fortunatamente l’acqua era bassa poche decine di centimetri e la corrente del Topino inesistente, anche se il giovane ha battuto la testa. E’ stato in poco tempo salvato da polizia municipale, agenti del commissariato di polizia e vigili del fuoco e poi affidato alle cure del 118. Trasportato in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.