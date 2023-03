Si apre la pesca alla trota tra malumori, paletti di Ispra e nodi rinviati

Niente immissione di iridee sterili, le associazioni di pesca sportiva congelano le richieste ambientaliste fino alla prossima carta ittica

Domenica anche in Umbria, un mese dopo l’avvio in alcune regioni limitrofe, si potrà pescare trote. Un appuntamento al quale però i pescatori umbri arrivano tra malumori e nodi da sciogliere, dopo il no di Ispra all’immissione di iridee sterili comunicato dalla Regione in Consulta.

La semina avverrà dunque con le sole specie mediterranea “pure” che si sono riprodotte, con le difficoltà spiegate dalla Regione e le critiche delle associazioni di pesca sportiva sulle modalità con cui sta procedendo il progetto di sostituzione di pesci alloctoni con quelli autoctoni. Al punto da temere che molti pescatori non rinnoveranno la licenza. Perché per i pescatori pesce sui fiumi umbri, attualmente, ce n’è poco. Diversa, invece, la convinzione di ambientalisti, Università e tecnici della Regione. Comunque, la Regione si è impegnata ad avvertire le associazioni quando avverrà la “mini-semina”.