Si alza il sipario su Hispellvm. Dal 17 al 24 agosto tornano i fasti della Splendidissima Colonia Iulia - Tuttoggi.info

Nella Splendidissima Colonia Iulia – la preferita di Ottaviano Augusto – torna in scena dal 17 al 24 agosto, “Hispellvm. Storie di Acqua e Terra”, rievocazione storica che alla sua 14esima edizione riaccende i fasti dell’antica Hispellvm tra i monumenti di rara bellezza, dall’epoca di Augusto a quella di Costantino, (dal I. sec. a.C. al IV secolo d.C.). Un prezioso museo a cielo aperto – Spello fu fiorente capitale di Umbri e Romani – dove prendono vita fatti, personaggi e un fittissimo calendario di eventi – molte le novità – messo a punto dall’Associazione Hispellvm, guidata dal presidente Sandro Vitali, che con il sostegno del Comune realizza una sette giorni di grande fascino grazie anche al supporto filologico di storici e archeologi.

“Abbiamo lavorato intensamente con gli esperti per mettere a punto un programma capace di far parlare la storia in modo corretto, efficace, ma anche piacevole e alla portata di tutti – dichiara il presidente Vitali -. Ma soprattutto, per la prima volta, alcuni eventi raggiungeranno monumenti di grande valore storico, usciremo dalle mura per andare a Villa Fidelia, antico Santuario Federale degli Umbri, e in via davvero eccezionale coinvolgeremo l’Anfiteatro Romano, luogo di pregio assoluto attualmente chiuso al pubblico”.

La formula, confermata da quattro a sette giorni – un mini programma anche per i più piccoli -, incrocia storia, archeologia, cultura, visite guidate e momenti rievocativi con scene di vita quotidiana e spettacoli di musica e danza di compagnie storiche di risonanza nazionale e internazionale. Di assoluto prestigio anche lo Stendardo che andrà al vincitore della “Disfida delle Bighe 2025”, firmato dal celebre Maestro Elvio Marchionni, pittore spellano di chiara fama. Tutto in una doppia cornice, l’Anteprima e la Rivocazione.

Dal 17 al 20 agosto l’Anteprima scorre con quattro giornate di avvicinamento alla cultura romana: mostre, conferenze, per la prima volta il cinema nello scenario d’eccezione dell’Anfiteatro, aperitivi romani e spettacoli a Villa Fidelia, visite guidate itineranti ed escursioni verso i luoghi della romanità. Di grande fascino la mostra “Vestire l’Arte. Abiti di Scena a Teatro e al Cinema” con i costumi del kolossal “Cleopatra” (Sartoria Costumi D’Arte di Roma) e quelli della pièce teatrale “Memorie Di Adriano” (Gelsi Costumi d’Arte). Si approda così ai giorni della Rievocazione che dal 21 al 24 agosto renderà protagonista la Spello del Rescritto di Costantino, prezioso documento con cui l’imperatore concesse alla Colonia Iulia il privilegio di capitale religiosa degli Umbri. Un’occasione unica per curiosare e perdersi, dall’alba fino a tarda sera, nelle vocianti atmosfere del mercato, assistere a ludi e circenses, Agones (gare ginniche), riti, magnificenti cortei fino alla spettacolare “Disfida delle Bighe”. Per poi farsi affascinare da giocolieri, musicanti e dall’allegria classica della commedia plautina che vedrà in scena il Miles Gloriosus (22 e 23 agosto ore 21) a cura della Compagnia Teatrale Hispellvm, adattamento e regia di Paolo Gramaccioni. Animazioni anche nel Castra, accampamento romano (23 e 24 agosto), per conoscere la vita dei legionari con i gruppi di rievocazione storica Legio XXII PPF, Legio I TAVRVS di Tuoro e Legio III di Roma. Senza dimenticare di sedersi alla tavola dei Romani e gustare nel Convivium i piatti delle ricche domus patrizie curati dallo chef Francesco Panfili con la consulenza storica di Daniele Falchi alla Taverna Costantino Imperatore tra musici, danzatrici e recitationes (la sera del 21-22-23 agosto).

Ma si potrà anche optare per un più veloce “street food” d’epoca, proposto da popinae e tabernae. E ancora laboratori didattici e visite in loco e verso alcuni siti romani dell’intera Valle Umbra in E-Bike o navetta. Questo grazie anche ad un percorso avviato con il Comitato Scientifico di Hispellvm (Andrea Cannucciari, Paolo Camerieri, Sabina Guiducci, Lucia Pallaracci, Giulio Proietti Bocchini, Giulia Vitali

“La nostra idea, in sinergia con il Presidente Sandro Vitali, è quella di fare un passo avanti, anche per il futuro, e rendere Hispellvm ancor più filologicamente vicina alla vita nella Spello di età romana – commenta la presidente Giuliana Galli -. In particolare puntiamo sull’archeologia sperimentale, così come riteniamo importante avviare corsi di formazione per i “rievocatori” che contribuiscono all’evento”. Ad affiancare l’Associazione Hispellvm nella realizzazione della manifestazione, il Comune e la Pro Loco di Spello, la Regione Umbria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la Camera di Commercio di Perugia, la BCC di Spello e del Velino, il Ministero della Cultura.

STORIA E SOSTENIBILITÀ Anche per l’edizione 2025, Hispellvm approda dalla storia alla contemporaneità sollecitando attenzioni alla salute del pianeta, alle buone pratiche sostenibili che chiamano in causa l’Acqua e la Terra. “Acqua e Terra hanno reso questi territori quello che oggi sono – annota Sandro Vitali -, elementi fondanti della nostra storia, di ieri e del futuro. Basti pensare all’Acquedotto Romano, alle fonti sacre, ma anche all’agricoltura d’eccellenza già celebre al tempo. Dobbiamo farci custodi di tutto ciò e consegnarlo alle nuove generazioni.

PILLOLE DAL PROGRAMMA

Anteprima dal 17 al 20 agosto. Domenica 17 agosto inaugurazione alle ore 17 della mostra “Vestire l’Arte. Abiti di Scena a Teatro e al Cinema” – Sala dell’Editto del Palazzo Comunale (Piazza della Repubblica) – affidata ai costumi del kolossal “Cleopatra” e agli abiti dello spettacolo teatrale “Memorie Di Adriano”, messi a disposizione dalla Sartoria Costumi D’Arte di Roma e da Gelsi Costumi d’Arte. A seguire la conferenza “Il costume come status symbol nella Roma antica. Abiti e colori per ogni ceto, categoria e occasione” in collaborazione con il Festival del Cinema Città di Spello. Fittissimo poi il programma di visite guidate, a piedi, in E-Bike, navetta verso i luoghi della romanità a Spello, oppure verso altre località della Valle Umbra con gli originali seminari itineranti curati da storici e archeologi. Esperienza indimenticabile il cinema all’Anfiteatro Romano con la proiezione dei celeberrimi film “Cleopatra” alle 21 di martedì 19 agosto e “Il Gladiatore” mercoledì 20 sempre alle ore 21.

Rievocazione storica dal 21 al 24 agosto. Da giovedì 21 agosto fino a domenica 24 sarà Rievocazione Storica. Magnificente il Corteo in costumi d’epoca che giunge quest’anno con la novità di un nuovo percorso. Dal suggestivo Belvedere Cappuccini, il corteggio scenderà verso la maestosa area archeologica di Porta Consolare (piazza Kennedy). Qui, il solenne atto d’avvio, la Proclamazione del Rescritto di Costantino, affidata alla voce di Massimo Pergolesi, e l’Accensione del Braciere Sacro. Poi spettacolo di danze acrobatiche e del fuoco. Anche ludi e circenses attraverseranno i quattro giorni a cominciare dalla Staffetta di venerdì 22 sera, fino alla spettacolare “Disfida delle Bighe”, (sabato 23 agosto ore 22) gara che vede Spello lanciare la sfida ai vicini municipia di Sassoferrato, Scheggia Pascelupo, Tuoro sul Trasimeno. Un divertente mini programma “su misura” è dedicato ai più piccoli. 22 e 23 agosto, “Latine Ludere. Un giorno da bambino romano”. Sempre sabato 23 agosto la proposta è invece la caccia al tesoro “Tracce di Spello nel passato”. alla Villa dei Mosaici. Mentre venerdi 22 e sabato 23, Piazza della Repubblica, l’Atrio del Palazzo Comunale e l’Atrio del Palazzo Urbani Acuti saranno scenario di un animato mercato romano, tra botteghe laboratori e didattica. Grande spettacolo pure per le giornate nel Castra (accampamento romano) allestito dal gruppo di rievocazione storica Legio XXII PPF in collaborazione con la Legio I TAVRVS di Tuoro e la Legio III di Roma. Due intensi giorni, 23 e 24 agosto, mentre sarà l’antico foro romano, in Piazza della Repubblica ad accogliere l’accampamento lo spettacolo gladiatorio. Hispellvm è anche occasione per un viaggio del gusto nell’antica cucina romana. Novità da non perdere, dal 18 al 20 agosto, dalle ore 18 alle 23, gli aperitivi romani allietati da musiche, danze, recital nella rara bellezza nel Ninfeo di Villa Fielia – antica area romana-, curati dallo chef Francesco Panfili, consulenza storica Daniele Falchi accademico della Cucina Italiana. Si entrerà invece nelle domus patrizie con il “Convivium. Cena spettacolo alla mensa dei Romani” alla Taverna Costantino Imperatore, chef Panfili sempre in tandem con Falchi: 17 agosto e da giovedì 21 a sabato 23. www.hispellum.eu