Shopping con carte di credito rubate, arrestato 35enne

Alcune centinaia di euro di acquisti

Al loro arrivo, gli uomini del Commissariato di Foligno hanno sorpreso il ragazzo a breve distanza dal negozio. Dopo averlo sottoposto a controllo, lo hanno trovato in possesso della carta di credito asportata la sera precedente. Successivi approfondimenti investigativi hanno dimostrato che, oltre all’acquisto incriminato, il 35enne aveva già realizzato transazioni commerciali presso altri quattro negozi del centro, per un valore complessivo di alcune centinaia di euro.

Trovato anche un portafoglio rubato

Inoltre, all’esito di un’accurata perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un altro portafoglio, che era stato sottratto nel corso della mattinata a una donna. Al suo interno i poliziotti hanno rinvenuto – e successivamente restituito alla legittima proprietaria – del denaro contante, alcuni documenti identificativi, una tessera bancomat ed altre carte di pagamento. Infine, sempre nel corso della perquisizione personale, è stata rinvenuta un’ulteriore carta di credito. Le attività investigative hanno permesso di riscontrare che era stata rubata nel pomeriggio del 3 febbraio al titolare di un altro esercizio commerciale del centro storico.

L’arresto

Per questi motivi, gli agenti, dopo aver restituito alle vittime gli effetti personali, hanno proceduto all’arresto in flagranza del 35enne per il reato di indebito utilizzo di carte di credito rubate, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto aggravato e di ricettazione.

In data odierna il 35enne è stato processato per direttissima. All’esito, il G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto ha convalidato il suo arresto.