Sgarbi risponde a Inglese, al Tardini finisce 1-1 | Pagelle

Prima rete in campionato per l'attaccante ducale e per il difensore biancorosso | Il Perugia fa la partita, il Parma punge in contropiede

Finisce 1-1 la sfida al Tardini tra Parma e Perugia. A Inglese risponde nel secondo tempo Sgarbi, entrambi alla loro prima rete in campionato. Iachini deve rinviare ancora l’appuntamento con la vittoria da quando è sulla panchina dei ducali. Il Grifo si conferma tosto in trasferta e con un po’ di fortuna in più avrebbe anche potuto far sua l’intera posta, dopo aver ritrovato l’equilibrio nella ripresa.

La partita

11′ pt GOL PARMA Il Perugia prova a fare la gara, senza tuttavia creare pericoli a Buffon. E allora su un ribaltamento di fronte è il Parma a passare in vantaggio. Tutino viene lanciato in contropiede sulla sinistra, mette in mezzo, dove Lisi scivola a centro area: il tiro di Rispoli è fuori misura, ma diventa un assist per Inglese, che tutto solo batte Chichizola.

19′ pt Occasione Perugia! Matos lavora un bel pallone sulla sinistra e centra sul primo palo, dove arriva De Luca, che però calcia alto.

27′ pt Il Perugia si fa sorprendere ancora in contropiede: Inglese batte Chichizola con un tocco in diagonale, ma l’arbitro annulla per un evidente fuorigioco.

45′ pt Ci prova Del Prato, ma Chichizola neutralizza senza troppe difficoltà.

2′ st GOL PERUGIA Gli umbri trovano subito il pari in avvio di ripresa, con Sgarbi. Angolo di Burrai, il difensore anticipa il suo marcatore e in acrobazia di destro batte Buffon.

15′ st Chichizola sbaglia il rinvio di piede, la palla arriva a Inglese che calcia centralmente, consentendo al portiere del Perugia di riscattarsi.

35′ st La punizione calciata da Burrai sbatte sulla traversa, il pallone esce di poco a lato, con Buffon comunque in controllo.

42′ st Ancora su calcio d’angolo battuto da Burrai il Perugia ha un’occasione con Rosi che colpisce di testa, ma viene murato.

45’+2 Ferrarini scatta sul filo del fuorigioco, mette al centro ma coglie in controtempo De Luca, che non riesce a raggiungere il pallone.

Tabellino e pagelle

Parma – Perugia 1-1

11′ pt Inglese (Pa), 2′ st Sgarbi (Pe)

Parma: Buffon 6; Danilo 5, Tutino 6 (13′ st Benedyczak 5), Vazquez 7, Del Prato 6 (36′ st Man 6), Sohm 6, Schiattarella 5.5 (19′ st Juric 6), Osorio 6, Cobbaut 5.5, Inglese 6.5, Rispoli 6 (36′ st Andrade 6). All.: Iachini 6.

Perugia: Chichizola 6; Sgarbi 7 (38′ st Zanandrea sv), Curado 6 (38′ st Rosi sv), Dell’Orco 6.5, Falzerano 6, Kouan 6, Burrai 6.5, Segre 6 (1′ st Ferrarini 6), Lisi 5.5 (27′ st Vanbaleghem 6); Matos 6 (45′ st Murano sv), De Luca 6. All.: Alvini 6.5.

Arbitro Santoro 6.5.

La partita dei grifoni

Chichizola 6: non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Inglese, controlla senza troppi affanni altre due conclusioni dei padroni di casa. Perde un paio di palloni velenosi giocando con i piedi.

Sgarbi 7: sulla rete del Parma viene sorpreso da Tutino, poi si riscatta segnando la sua prima rete in campionato, in acrobazia, con un movimento da attaccante (38′ st Zanandrea sv: entra al posto di Sgarbi, ammonito e dà il suo contributo in un finale in cui il Perugia rischia nulla e dà anzi l’impressione di poter far male).

Curado 6: sul gol del Parma non ritrova la posizione, lasciando Inglese da solo a centro area. Per il resto, controlla bene. Esce per infortunio: altra possibile tegola per Alvini in vista del derby (38′ st Rosi sv: entra e prova a colpire, di testa, sul corner battuto da Burrai).

Dell’Orco 6: buona prestazione per il capitano, che però non si fa trovare in posizione solo nell’occasione del gol del Parma.

Falzerano 6: prova a pungere, ma dalla sua parte il Parma, nel primo tempo, trova spesso l’affondo, come nell’occasione del gol del vantaggio.

Kouan 6: tanta corsa e generosità, ma è poco lucido in alcune scelte sulla trequarti.

Burrai 6.5: il migliore del centrocampo biancorosso, pur senza fare cose straordinarie. Dal suo corner arriva il pari.

Segre 6: soffre Vazquez e questo lo fa essere anche meno lucido nell’ultimo passaggio. Ammonito, Alvini lo toglie per non rischiare di perderlo in vista del derby (1′ st Ferrarini 6: entra per uno spento Segre quando Alvinin capische che deve riorganizzare il Perugia, e la soluzione funziona. Nel recupero deve decidere come giocare la palla che può valere i tre punti, ma cerca la soluzione più difficile, ignorando Murano a rimorchio solo a centro area).

Lisi 5.5: a parte lo sfortunato episodio sul gol del Parma, quando scivola a centrocampo, sulla fascia tanta corsa, ma stavolta poca sostanza (27′ st Vanbaleghem 6: con il suo ingresso il Perugia trova più equilibrio).

Matos 6: un solo guizzo, quando mette in mezzo un invitante pallone per De Luca (45′ st Murano sv).

De Luca 6: movimento da centravanti vero sul pallone di Matos, ma il pallone termina alto, non di molto. I compagni sbagliano spesso l’ultimo passaggio. Nel finale viene preso in controtempo dal pallone di Ferrarini.

All.: Alvini 6.5: il Perugia parte male e nel primo tempo il Parma, giocando di rimessa, rischia di fare molto male. Nella ripresa riaggiusta la squadra e alla fine può rammaricarsi per una vittoria che poteva anche arrivare nel finale.