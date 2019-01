Sfregiata al volto dall’ex, 60 punti di sutura

Una donna è stata aggredita dal suo ex compagno, che con un coltello l’ha sfregiata al volto. L’aggressione è avvenuta nella notte, fuori della casa di accoglienza dove la donna, italiana, era ospite insieme alla figlioletta dopo la burrascosa separazione dal padre della bambina, di nazionalità tunisina.

Lo straniero si è presentato di notte, poco dopo l’una, insistendo perché voleva vedere la figlia. La lite con la ex compagna è degenerata: l’uomo ha estratto un coltello ed ha colpito più volte al volto la donna. Ferito, ma in modo lieve, anche un cugino della donna, che era accorso per difenderla. La furia cieca dello straniero ha finito per coinvolgere anche la piccola, che nella colluttazione è caduta violentemente a terra.

Mentre arrivava l’autoambulanza per soccorrere i feriti, ed i carabinieri allertati da chi aveva sentito le urla, lo straniero si è dato alla fuga.

La donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale di Perugia. Un’equipe di medici (con i dottori Cristina Cristi, Gabriella Corradi e Marco Lucchetti) le ha suturato le ferite al volto con 60 punti. E’ ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

Cure mediche anche per la piccola, che nella caduta ha subito lievi ferite, ma che soprattutto è sotto choc per la scena a cui ha assistito. A scopo precauzionale ne è stato disposto il ricovero. Cure mediche anche per il cugino della donna, che è stato raggiunto dalla lama del coltello ed è stato colpito con calci e pugni dallo straniero. Che ora è ricercato dai carabinieri.

