Sfregia quasi 30 auto con un mazzo di chiavi ma processo si chiude con la prescrizione - Tuttoggi.info

I fatti risalgono al 2014, quando il 74enne danneggiò ben 27 auto lungo via Dante Alighieri a Città di Castello | Dopo 7 anni di processo il giudice ha dichiarato chiuso il procedimento

Ben 27 sarebbero state le auto sfregiate con un mazzo di chiavi da un 76enne lungo via Dante Alighieri, a Città di Castello.

Si parla di fatti risalenti al 2014, con un processo durato 7 anni. Nell’udienza di ieri mattina (2 maggio), infatti, il giudice Loretta Internò, dopo quasi 10 anni dall’accaduto, ha dichiarato chiuso il procedimento per la sopraggiunta prescrizione del reato di danneggiamento contestato all’anziano.

L’uomo (allora 67enne), difeso dall’avvocato Eugenio Zaganelli, era stato sorpreso dagli stessi carabinieri aggirarsi più volte e per più giorni lungo la via del quartiere San Pio, molto vicino alle auto e con un mazzo di chiavi in mano.

Di tutte le vetture ritrovate con lunghi solchi bianchi sulle portiere, l’anziano era stato denunciato per “sole” 4 auto danneggiate mentre per le altre non era stata sporta alcuna querela. Anche se per i militari le macchine rigate sarebbero state quasi 30.