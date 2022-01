Sfreccia con l’auto, fermato dalla polizia: ha il Covid, quarantena violata

Il 20enne alla guida fermato dagli agenti della Volante dopo sorpassi pericolosi | Ha provato a dire che il Covid lo aveva un familiare: denunciato

Manovre spericolate con l’auto, di sera. Solo che quel ragazzo di 20 anni in auto non doveva neanche salirci. Anzi, non doveva proprio uscire di casa. Perché è in quarantena, dopo essere risultato positivo al Covid.

E’ quanto hanno verificato i poliziotti della Squadre volante, che avevano fermato quell’auto che aveva effettuato manovre di sorpasso molto pericolose, ad alta velocità, in condizioni di scarsa visibilità.

Da un primo controllo effettuato è risultato che il conducente, classe 2001, era sottoposto a quarantena in quanto positivo al Covid-19, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione.

Nel corso dei controlli, il 20enne ha cercato di eludere le contestazioni dei poliziotti della Squadra Volante, riferendo di un possibile errore da parte delle istituzioni, affermando che la persona positiva al Covid-19 non era lui ma un proprio familiare. Ma gli agenti, nel condurre ulteriori approfondimenti, hanno riscontrato che la positività al Covid-19 riguardava proprio il giovane ed è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria per la violazione della quarantena obbligatoria.