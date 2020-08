Sfonda porta di casa e aggredisce la compagna | Polizia denuncia straniero - Tuttoggi

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Volante, diretta dal Commissario dr.ssa Monica Corneli, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino nicaraguense di 54 anni per reati di violazione di domicilio, lesioni personali e danneggiamento nei confronti di una donna di 44 anni di origini lettoni, sua vicina di casa e con la quale aveva una relazione sentimentale da circa un anno.

I fatti

L’aggressore, alcune sere fa, a seguito di un litigio scoppiato nel corridoio condominiale ha costretto con la forza la compagna ad entrare insieme a lui nell’appartamento di quest’ultima. Dopo circa una mezz’ora, sfogata verbalmente la propria rabbia, l’uomo se n’è andato.

La donna per paura che questo potesse tornare si è però barricata in casa.

E così. come pensato, in piena notte l’uomo, in possesso di copia delle chiavi del portone di ingresso dell’abitazione della donna, è penetrato di nuovo nell’appartamento della vittima aggredendola e cercando di tapparle la bocca per paura che qualche vicino sentisse le grida di aiuto.

Con grande difficoltà la donna è invece riuscita a divincolarsi dalla presa dell’uomo e fuggire per riparare presso il Pronto Soccorso perugino dove i l personale sanitario la sottoposta a cure mediche.

Gli agenti della Squadra Volante sono poi ritornati all’appartamento della donna scortando la vittima comprensibilmente impaurita.

La porta sfondata

Immediatamente sono stati notati i segni di rottura agli infissi del portone di ingresso ed una volta entrati nell’abitazione i poliziotti notavano la situazione interna tutta a soqquadro con vetri di bottiglie ed oggetti rotti sparsi sul pavimento.

La donna riferiva agli agenti che da circa un mese il comportamento dell’uomo era diventato esageratamente geloso tanto da sfociare in atti di violenza verbale e fisica incontrollabili.

Immediatamente rintracciato l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di violazione di domicilio, lesioni personali e danneggiamento.