Sfonda il vetro di un'agenzia di pratiche auto e ruba cellulare, arrestato 42enne - Tuttoggi.info

Ha sfondato un vetro della porta di un’agenzia di pratiche auto, a Spoleto, e si è introdotto all’interno, rubando un telefono cellulare che aveva trovato nei locali. E’ stato però beccato in flagrante dalla polizia ed arrestato un 42enne che ora deve rispondere di furto aggravato.

E’ stata una telefonata al numero unico di emergenza 112 a far intervenire sul posto gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Spoleto. Qui la polizia ha constatato che ignoti, dopo aver infranto uno dei vetri della porta dell’agenzia, si erano introdotti al suo interno. I poliziotti hanno quindi effettuato un attento sopralluogo all’interno degli uffici, trovandovi all’interno un uomo, uno straniero classe 1981 con precedenti di Polizia e gravato dalla misura della libertà vigilata.

Sottoposto a perquisizione, il 42enne è stato trovato in possesso di uno smartphone, successivamente riconosciuto dai titolari dell’attività come di loro proprietà. I poliziotti hanno poi effettuato un giro di perlustrazione rinvenendo, all’interno dell’agenzia, il martello verosimilmente utilizzato dall’uomo per infrangere il vetro del locale.

Dopo essere stato sottoposto alle cure dei sanitari – a causa di alcune ferite riportate durante l’accesso nell’agenzia – è stato accompagnato in Questura dove, terminate le attività di rito, è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato.Su disposizione del Pubblico Ministero il 42enne è stato trattenuto presso le celle di sicurezza fino all’udienza nell’ambito della quale il Giudice ha convalidato l’arresto.