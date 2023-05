Sfonda il finestrino e ruba in un furgone, fermato dal proprietario e dai passanti

Il furto in via Mentana, il 52enne aveva preso cellulare e portafoglio: denunciato e arrestato dalla polizia

Sfonda il finestrino di un furgone per rubare da una borsa, ma viene riconosciuto dal proprietario, che lo ferma con l’aiuto di alcuni passanti. E’ stato poi denunciato dalla polizia il 52enne protagonista di un furto da un mezzo parcheggiato in via Mentana.

I poliziotti erano stati allertati dal proprietario del veicolo che, all’atto di riprendere il proprio furgone, si era reso conto che ignoti, dopo aver infranto un finestrino, avevano asportato il telefono cellulare e un borsello contenente il portafoglio. Guardatosi intorno, aveva notato il 52enne seduto poco distante, mentre era intento a verificare il contenuto della sua borsa. L’uomo, vistosi scoperto, aveva tentato di darsi alla fuga ma era stato fermato da alcuni passanti allertati dal proprietario.

Il 52enne è stato quindi sottoposto a perquisizione che ha avuto esito positivo. Infatti, celati tra gli indumenti, gli agenti hanno trovato alcuni oggetti atti allo scasso, poi sottoposti a sequestro.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di furto aggravato. Su disposizione del pubblico ministero è stato trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Il 52enne, inoltre, è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso.