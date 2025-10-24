 Sfilza di reati, ma scatta solo l'avviso orale - Tuttoggi.info
Sfilza di reati, ma scatta solo l’avviso orale

Redazione

Sfilza di reati, ma scatta solo l’avviso orale

Sfilza di reati, ma scatta solo l'avviso orale della Questura. Due cittadini stranieri ammonisti da Michele Abenante
Ven, 24/10/2025 - 14:39

Il Questore della Provincia di Terni, Michele Abenante, ha emesso due avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, nonché già sottoposti a misure restrittive e di prevenzione.

Sfilza di reati, ma scatta solo l’avviso orale

Il primo provvedimento riguarda un tunisino di 39 anni, più volte arrestato e denunciato per furto, rapina, lesioni personali, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e detenzione di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato recentemente tratto in arresto per aver violato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, già disposto a suo carico. La condotta complessiva, unita alle frequentazioni con soggetti pregiudicati, ha indotto il Questore a emettere il provvedimento dell’avviso orale, ritenendolo soggetto con attuale pericolosità sociale e propensione a delinquere.

Il secondo avviso

Il secondo avviso orale è stato emesso nei confronti di un nigeriano di 25 anni, residente a Terni, con numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo, già sottoposto in passato agli arresti domiciliari, è stato più volte controllato in compagnia di altri pregiudicati, confermando una pericolosa inclinazione alla commissione di delitti.

