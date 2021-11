Sfida a colpi di letture nel segno di Ovidiu

Al Capitini andata in scena la sesta edizione del contest "Accendi la voce": i vincitori

Studenti si sono sfidati a colpi di lettura nel ricordo di Ovidiu. L’Aula Magna dell’ITET Aldo Capitini ha ospitato la sesta edizione del Contest di lettura ad alta voce “Accendi la voce”.

Il contest è intimamente connesso alla volontà di ricordare Ovidiu Stamulis, e la sua storia: studente dell’ITET, vittima innocente di violenza familiare, il ragazzo aveva trovato conforto nell’amore per la lettura, per i libri, per il teatro, mostrando ai suoi professori e ai compagni grande entusiasmo per la vita e grande amorevolezza verso tutti.

Il format di “Accendi la voce”

Il format di “Accendi la voce” prevede una vera gara tra studenti, che si sfidano leggendo un brano di loro libera scelta, opportunamente celati alla giuria e al pubblico da un tendaggio: solo la voce e 2 minuti di tempo per convincere Giuria e pubblico di meritare i premi in palio.

La giuria

I membri della Giuria sono tutti esterni all’organizzazione scolastica e nell’edizione 2021 sono stati: Giuseppe Brizi – attore, Chiara Mancini – attrice, Cristina Mencaroni – scrittrice e regista della Badia di Pietrafitta, Carla Spagnoli – presidente di Giuria, Claudio Massimo Paternò – attore e direttore artistico di Microteatro. Molti i collaboratori e i partners che coadiuvano le professoresse Marta Boldrini e Monica Farina Scabissi, responsabili del progetto dell’ITET: la signora Carla Spagnoli e l’Associazione teatrale La Badia di Pietrafitta, Promovideo, Emanuele Copernico, ecc ai quali vanno i ringraziamenti dell’ITET Capitini.

Anche il Comune di Perugia ha apprezzato e sostenuto l’iniziativa concedendo il patrocinio: all’evento ha presenziato per portare i saluti istituzionali dell’Amministrazione il Vice presidente del Consiglio Comunale, Roberta Ricci.

Le professoresse responsabili, soddisfatte della partecipazione con ben 30 concorrenti, sottolineano che oltre ad essere un’opportunità per promuovere la lettura tra gli studenti, il contest ha, come valore aggiunto, la possibilità di essere un momento formativo degli adulti perché ascoltando i brani scelti dai ragazzi, possono avvicinarsi ai sentimenti, alle riflessioni, agli umori, alla voce dei giovani.

I vincitori

Questi i vincitori 2021:

1 premio Giorgia Mecarelli con un brano tratto da tratto da “Diciannove minuti” Jodi Picoult

2 premio Margot Fiorio con il brano “Preambolo alle istruzioni per caricare l’orologio” da “Storie di cronopios e di famas” – Julio Cortázar

3 premio: Alessandra Veschini con il brano “Storia della mia anima” di A. Vecchini