Sette casi Covid a Spoleto, il sindaco: attenzione, o provvedimenti di Regione e Ministero VIDEO

‼️ EMERGENZA CORONAVIRUS | Il messaggio del Sindaco Umberto de Augustinis ‼️ 👉 Abbiamo una recrudescenza del Covid-19 in tutta l'Umbria e abbiamo qualche problema anche a Spoleto, perché nel giro di pochissime ore è aumentato sensibilmente il numero dei positivi (attualmente sono 16).👉 Tutte le misure sono state prese prontamente. Ho firmato questo pomeriggio le ordinanze rispetto alle nuove situazioni di contagio (7 in totale) che si sono verificate.👉 Raccomando l'ADOZIONE DI TUTTE LE MISURE DI SALVAGUARDIA della propria salute e di quella degli altri: evitiamo che eventuali situazioni di positività possano essere causa di contagio per gli altri.👉 BISOGNA STARE ATTENTI per non mettere a dura prova le strutture sanitarie regionali. Da parte mia continuerò a tenervi informati sull'evoluzione della situazione.