Servizio farmaceutico ospedale, la replica dell'Usl "Consegna farmaci sarà sempre garantita" - Tuttoggi

“Le consegne ai reparti saranno implementate e nei reparti ad alta criticità (come pronto soccorso, sala operatoria, rianimazione, chirurgia, medicina e dialisi) saranno previste tre consegne settimanali, rispetto alle 2 precedenti, mentre negli altri ce ne saranno 2 a settimana. Il tutto alzando il livello di qualità e sicurezza al pari di strutture come il Santa Maria della Misericordia di Perugia” ha replicato Luana Mascotto, responsabile servizio Farmaceutico Usl Umbria 1, alle notizie riportate nei giorni scorsi relative alla chiusura dei magazzini negli ospedali di Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino.

“Riguardo ai servizi farmaceutici nei 2 ospedali – afferma anche Massimo Braganti, direttore generale Usl Umbria 1 – entrambi restano completamente operativi con la stessa dotazione di dirigenti farmacisti, garantendo ai reparti la presenza di farmaci e dispositivi medici in grado di far fronte anche ad urgenze per necessità non programmate. Anche all’utenza sarà sempre garantita la consegna giornaliera, dal lunedì al sabato, della distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo e la consegna delle terapie farmacologiche a seguito di dimissioni ospedaliere. Con questa operazione è stato ottimizzato il percorso amministrativo e logistico con eliminazione di sacche di inefficienza, professionalizzando l’impiego del personale”.

La decisione dell’Usl Umbria 1 di unificare i magazzini farmaceutici periferici, la cui gestione era ormai datata e non informatizzata, consentirà sia efficientamento economico e un percorso sanitario più sicuro a garanzia di operatore e paziente. L’allineamento dei dati farmaceutici, la corretta determinazione dei sotto-scorta di reintegro delle giacenze delle scorte, l’uniformità delle modalità operative in termini di tracciatura della movimentazione in entrata ed uscita, dei beni sanitari per lotto/scadenza, le certificazioni dei percorsi di consegna, il mantenimento e il tracciamento della catena del freddo, sono elementi a garanzia della qualità e dell’economicità del servizio erogato.

L’Usl sottolinea che con la delibera del direttore generale dell’Usl Umbria 1 n. 351 del 18/03/2021 venne aggiudicato il servizio di gestione dei magazzini farmaceutici ed economali dell’Azienda, avviato il 1 agosto 2021 e con scadenza al 31 luglio 2023, comprendente sia la gestione del magazzino farmaceutico ed economale di San Sisto (Perugia) e degli ospedali di Castello e Branca. Successivamente, con un’ulteriore delibera (ln. 540 del 4/5/2022), è stata approvata la variante in corso d’opera per accogliere le sopravvenute necessità dei servizi farmaceutico ed economale, consistente nella necessità di procedere ad una centralizzazione prevedendo l’inserimento nello stesso servizio le attività riguardanti esclusivamente lo stoccaggio e la gestione dei prodotti farmaceutici ed economali dei presidi ospedalieri di Castello e Branca presso un’unica struttura certificata rispetto alle normative vigenti.