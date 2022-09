Servizio di Mensa scolastica, Comune Marsciano invita all'iscrizione - Tuttoggi

Il Comune ricorda che il 26 settembre prenderà avvio il servizio di mensa scolastica. Coloro che intendono usufruirne e non avessero ancora provveduto all’iscrizione sono invitati a provvedere quanto prima e possibilmente non oltre lunedì 19 settembre (oltre tale data, infatti, può non essere garantita la fruizione fin dal primo giorno di avvio del servizio).

L’iscrizione alla refezione scolastica potrà essere effettuata solo online, tramite il portale dei servizi scolastici del Comune di Marsciano, https://marsciano.simeal.it/sicare/benvenuto.php , accessibile dalla home page del sito web del Comune, cliccando nella sezione “Attività – Servizi scolastici” dove sono anche disponibili tutte le informazioni su tariffe e fasce d’esenzione. Per accedere al servizio i richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento delle quote dovute per il medesimo servizio eventualmente fruito nell’anno scolastico precedente (2021/22).