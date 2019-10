Servizio Civile Universale, scadenza prorogata al 17 ottobre | Domani incontro formativo

share

Grazie alla proroga annunciata sul sito www.serviziocivile.gov.it, ci sarà tempo fino a giovedì 17 ottobre, alle ore 14, per presentare domanda per il Servizio Civile Universale, un anno di volontariato (1145 ore complessive) per 439,50 euro mensili.

In vista della nuova scadenza, Informagiovani Gubbio propone un ulteriore incontro informativo per conoscere le modalità di domanda, le opportunità offerte dal nostro territorio ed approfondire il progetto “Tocca a noi”, promosso dal Comune di Gubbio e dai Comuni della Zona Sociale 7 con 21 posti disponibili.

Alla fine dell’incontro gli operatori dell’Informagiovani resteranno a disposizione per un affiancamento alla procedura di creazione dello SPID e della domanda online. L’appuntamento in via Gioia 6, è per domani (lunedì 14 ottobre), alle ore 16.30.

E’ possibile presentare domanda per un solo progetto tra quelli disponibili ed una sola delle sedi di svolgimento previste, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per attivare la procedura è necessario possedere o creare la propria identità digitale (di 2° livello) con il sistema SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale. E’ possibile richiedere lo SPID dal sito www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Per tutte le informazioni, orientamento ai principali progetti della zona e supporto alla creazione dello SPID e alla compilazione della domanda, anche in collaborazione con il Digipass, recarsi all’Ufficio Informagiovani in via Gioia 6, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Tel. 075 9237292 – progettogiovani@comune.gubbio.pg.it

share

Stampa