Servizio civile, scade il 10 febbraio il bando per 71.550 operatori volontari - Tuttoggi

In Umbria, 86 progetti per un totale di 1.009 operatori volontari richiesti distribuiti tra le due province di Perugia e Terni.

Scadrà il 10 febbraio prossimo alle ore 14, il bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti relativi a programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

L’Umbria, grazie al lavoro degli enti iscritti all’albo unico di servizio civile universale, presenta ai giovani 45 programmi di intervento articolati in 86 progetti per un totale di 1.009 operatori volontari richiesti distribuiti tra le due province di Perugia e Terni. Maggiore, quest’anno, l’offerta per i giovani con minori opportunità per i quali sono riservate 17 posizioni per la bassa scolarizzazione, 84 per le difficoltà economiche, 17 per il riconoscimento di disabilità e ancora 17 per la temporanea fragilità personale e sociale.