Servizio Civile, la Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo mette a disposizione 9 posti per il 2025/2026 - Tuttoggi.info

È stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di 62.549 operatori volontari da

impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale nel biennio

2025/2026. La domanda di partecipazione ad uno dei progetti può essere presentata, da giovani di

età compresa tra i 18 e i 28 anni, entro le ore 14 del 18 febbraio 2025.

I posti per il servizio civile messi a disposizione dalla diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino sono nove, tra i quali quattro riservati ai giovani con minori opportunità in condizioni di difficoltà economica (Con Isee inferiore o pari alla soglia di € 15.000).

Questi i progetti della Diocesi: Progetto “In cammino con gli ultimi – Umbria” che prevede due posti, di cui uno riservato ai per giovani con minori opportunità in condizioni di difficoltà economica, al Centro di volontariato sociale (CVS) di Gualdo Tadino e 2 posti al CVS di Nocera Umbra; Progetto “Costruttori di speranza – Umbria” che prevede due posti, di cui uno riservato ai per giovani con minori opportunità in condizioni di difficoltà economica, per la Mensa Casa Papa Francesco; Progetto “Laboratori di solidarietà – Umbria” che prevede tre posti, di cui uno riservato ai per giovani con minori opportunità in condizioni di difficoltà economica, per l’Emporio solidale diocesano “Sette Ceste” di Santa Maria degli Angeli . Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line, https://domandaonline.serviziocivile.it