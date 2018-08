Servizio Civile, Comune di Spoleto cerca 14 volontari per 4 progetti

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Pubblicato il BANDO 2018 per la selezione di 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero che si realizzeranno nel 2018-2019.I 53.363 posti sono distribuiti tra il Bando Nazionale e i Bandi delle Regioni e Province Autonome. Il Bando della Regione Umbria seleziona n. 248 volontari da impegnare nel 2018-2019 nei 33 progetti di Servizio civile Universale approvati e finanziati.

La SCADENZA per presentare la domanda è fissata per venerdì 28 settembre 2018.

IL COMUNE DI SPOLETO (bando regione Umbria) SELEZIONA N. 14 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI SEGUENTI PROGETTI:

1) CONNESSIONI SOCIALI 2 (n. 4 volontari per la sede della direzione Servizi alla Persona in via San Carlo 1 Spoleto): La Direzione Servizi alla Persona del Comune di Spoleto costituisce il luogo nel quale saranno articolate le azioni del progetto Connessioni Sociali 2 il cui obiettivo primario è ottimizzare la sua funzione primaria di accoglienza, informazione e orientamento, nei confronti dell’utenza.

2) L’IFORMAGIOVANI AL CENTRO 2 (n. 2 volontari per la sede dell’IG, in via Brignone 14 Spoleto, biblioteca comunale): Il progetto mira al miglioramento continuo del livello di acquisizione di informazioni nell’attività di back office, e della programmazione dell’offerta di eventi, laboratori, infoday tematici ecc. in collaborazione con le diverse agenzie del territorio, si lavorerà affinché la Web Radio, la Cartagiovani, lo sportello itinerante di ascolto ed orientamento psicologico “Con-Tatto” e il progetto “DigiPASS – spazi aperti al digitale” possano radicarsi sul territorio ed entrare a far parte delle “scelte” socio-aggregative dei ragazzi della città.

3) PATRIMONIO – VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE (n. 6 volontari per la sede della Biblioteca Comunale G. Carducci, Palazzo Mauri in via Brignone 14 Spoleto): Obiettivo principale è quello di coinvolgere i Volontari nelle iniziative organizzate dal Comune di Spoleto, in particolare dalla Direzione Sviluppo,per la realizzazione di progetti turistico -culturali. I Volontari collaboreranno a eventi legati alla promozione della lettura e alla promozione del territorio.

4) IL SERVIZIO CIVILE PER LA PRIMA INFANZIA (n. 2 volontari per la sede del Nido e Centro di documentazione annesso di via Martiri della Resistenza, Spoleto): L’obiettivo generale del progetto Il servizio civile…per la prima infanzia è quello di valorizzare il sistema dei servizi educativi attraverso il potenziamento delle attività che vengono offerte ai bambini e delle iniziative di sostegno alla genitorialità rivolte ai genitori. Contestualmente si darà la possibilità ai volontari che intendono conoscere il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e ne condividono il valore e lo spirito socio educativo, di operare in un contesto pratico di “apprendimento/formazione”.

La durata di ogni progetto di servizio civile volontario è di dodici mesi con un impegno di 30 ore settimanali. La data di avvio al servizio sarà disposta dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Ai volontari spetta un rimborso mensile di € 433,80.

La domanda di partecipazione va indirizzata direttamente all’Ente che realizza il progetto prescelto (SI PUO’ FARE UNA SOLA DOMANDA PER UN UNICO PROGETTO, PENA L’ESCLUSIONE) va presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità:

– con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF;

– a mezzo “raccomandata A/R” al seguente indirizzo: Comune di Spoleto – direzione Servizi alla Persona, via San Carlo 1 – 06049, Spoleto (PG);

– consegnata a mano al seguente indirizzo: Comune di Spoleto – direzione Servizi alla Persona, via San Carlo 1 – 06049, Spoleto (PG) nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

LUNEDI 8,30-13,00, MARTEDI 8,30-13,00, GIOVEDI 15,00-17,00.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo di raccomandata A/R è fissato al 28 SETTEMBRE 2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18,00 del 28 SETTEMBRE 2018.

la modulistica per la domanda è scaricabile sul sito del comune di Spoleto www.comunespoleto.gov.it o sul sito del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

d.ssa Francesca Palazzi – Direzione Servizi alla Persona – Comune di Spoleto

Via San Carlo 1 – Spoleto

Tel. 0743.218522 – email: francesca.palazzi@comunespoleto.gov.it

INFORMAGIOVANI del Comune di Spoleto, presso la biblioteca comunale di Palazzo Mauri: martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00, venerdì dalle 10,00 alle 13,00 tel.0743.218822 mail: informagiovanispoleto@gmail.com

oppure al sito dedicato:

www.scelgoilserviziocivile.gov.it

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa