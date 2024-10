Servizi integrati, AI e telemedicina per l'assistenza agli anziani: il progetto "SIATE" presentato alla Terni Digital Week - Tuttoggi.info

Realizzare un sistema integrato di assistenza domiciliare per la terza età che garantisca un’assistenza completa ed efficiente agli anziani, con sistemi di monitoraggio e profilazione costanti, l’integrazione di servizi di assistenza alla persona con il facility management, servizi di telemedicina e tele supporto, la creazione di una piattaforma “age-friendly” per superare il “digital divide generazionale”. Sono gli obiettivi di “SIATE”, il progetto presentato da CNS , Consorzio Nazionale Servizi, presentato alla Terni digital week e che ha ottenuto un finanziamento all’interno del bando di Bi-Rex, il Competence Center istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un focus di specializzazione sui big data.

SIATE, progetto del valore complessivo di 1 milione di euro, è stato presentato alla Terni Digital Week da Luigi Zucchelli, direttore di Area tecnica integrata e Sviluppo di CNS e da Maria Cristina Dragonetti, presidente della cooperativa Sintesi Minerva, partner del progetto e associata a CNS.Nel progetto saranno coinvolti altri soci di CNS e soggetti esterni: Kell, Rete Umana Persone, Teleconsys, Università di Bologna, Cadiai, Coop Gea, Sapiens e Gruppo Pragma. Il gruppo di lavoro è impegnato nella creazione di nuovi servizi domiciliari integrati per la terza età, basati sull’uso di sensori e intelligenza artificiale per avere il monitoraggio continuo delle condizioni di salute e di una piattaforma di e-commerce dedicata alla terza età. SIATE è progetto innovativo che si colloca all’interno dell’obiettivo strategico di Cns di integrare le filiere e innovare l’offerta di servizi per poter rispondere con maggiore efficienza ai bisogni della società.