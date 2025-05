Serve Gara 3 per decidere chi passa tra EMI Basket Gubbio e Olimpia Mosciano - Tuttoggi.info

Servirà gara3 per stabilire chi, tra l’Emi Basket Gubbio e l’Olimpia Mosciano, accederà alle semifinali dei playoff del girone N di Serie C unica. Gli abruzzesi, infatti, hanno pareggiato i conti sul proprio parquet vincendo gara2 per 53-51, in una partita decisamente sottotono da parte dei ragazzi di coach Cecchini soprattutto in fase realizzativa.

Questa volta l’avvio è in favore degli eugubini, che si portano avanti nei primi minuti ma terminano comunque il primo quarto in svantaggio di un punto. Nel secondo parziale la difesa a zona dei padroni di casa complica le cose in attacco per il Basket Gubbio che mette a referto appena 10 punti e va a riposo sotto di 5 lunghezze (32-27). Come accaduto ampiamente nel corso della regular season, all’uscita dagli spogliatoi la squadra di Cecchini torna in campo agguerrita e con una buona prestazione di squadra si presenta all’ultimo quarto in vantaggio sul 43-45. L’orgoglio di Mosciano, però, unito ancora allo scarso feeling con il canestro del Gubbio, ribalta nuovamente la situazione: negli ultimi possessi del match i biancoblu si rifanno sotto ma il cronometro li condanna alla sconfitta.

Il presidente Pierangelo Belbello commenta così la gara giovedì: “Abbiamo sofferto, giocando male e non trovando la via del canestro, purtroppo torniamo da Mosciano Sant’Angelo con una sconfitta. Si va a gara 3 sabato pomeriggio alla Polivalente, la squadra è concentrata ma serve il supporto di tutti”. L’appuntamento è per le 18:30, per una partita che sarà da dentro o fuori: per questo servirà l’appoggio di una Polivalente che anche quest’anno si è rivelata fondamentale per continuare a sognare insieme.

OLIMPIA MOSCIANO – BASKET GUBBIO 53-51

OLIMPIA MOSCIANO: Valentini 4, Cicchetti 1, Stankovic 7, Curzola ne, Capitanelli 9, Fasciocco 11, Greitans 21, Di Attanasio ne, Rita ne.

BASKET GUBBIO: Di Simone 8, De Angelis 4, Cecchini, Rombi 9, Sabotig 4, Carsetti, Giorgetti 9, Vispi ne, Flamini ne, Razzi 7, Quondam 4, Setkic 6.

PARZIALI: 18-17, 14-10, 11-18, 10-6.

PROGRESSIVI: 18-17, 32-27, 43-45, 53-51.

Gubbio, 2 maggio 2025

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio