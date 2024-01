Una serra per la marijuana: 8 mesi di reclusione per un 55enne

Il 55enne dovrà scontare otto mesi di reclusione per una condanna definitiva in ragione dei suoi precedenti

Dovrà scontare otto mesi di reclusione per una condanna definitiva in ragione dei suoi precedenti il 55enne arrestato giovedì scorso dagli agenti del Commissariato di Foligno. L’uomo era noto alla Polizia visti i precedenti per rapina ed estorsione, nonché per reati contro la persona e, soprattutto, in materia di sostanze stupefacenti.

Aveva realizzato una coltivazione di marijuana

Gli Agenti lo hanno condotto in carcere in quanto l’uomo è risultato destinatario di una condanna definitiva ad otto mesi di reclusione, inflittagli per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio contestato al 55enne ed oggetto della suddetta condanna definitiva risale ad alcuni anni fa e, in particolare, quando sono stati raccolti a suo carico elementi indiziari comprovanti la realizzazione di una vera e propria serra destinata alla coltivazione di alcune piante di marijuana.

L’uomo identificato nel centro storico

La recente attività di ricerca del condannato ha consentito ai poliziotti di localizzarlo nel centro storico di Foligno; una volta rintracciato e compiutamente identificato, gli Agenti hanno dato esecuzione alla suddetta sentenza definitiva di condanna. Il 55enne è stato associato presso la casa circondariale di Spoleto.