Serie B, Puscas segna e Brignoli para tutto | Perugia si arrende al Palermo

Un ritorno in campo amaro, dopo il turno di riposo, per il Perugia di Nesta. Il Palermo, in questa 23^ giornata di serie B, espugna infatti il “Curi” grazie alla doppietta di Puscas e alle grandi parate di Brignoli. Inutile il forcing finale, infuocato, dei Grifoni.

La giornata ‘no’ del Perugia comincia con una partenza shock dei biancorossi, subito sotto al 2′: Puscas è bravo ad anticipare Cremonesi e sull’assist di Trajkovski da calcio piazzato sigla lo 0-1. Il Perugia è comunque vivo e ci prova prima con Kingsley (16′) e poi con Cerre (23′) ma su entrambe le conclusioni Brignoli si supera. Il Palermo sfiora il raddoppio al 27′ con un destro velenoso di Trajkovski deviato ma Gabriel è bravo a smanacciare in corner. Al 35′ i biancorossi hanno l’occasione più ghiotta con Sadiq, che in tuffo, su assist di Vido, non trova la sfera a due passi dalla linea di porta.

La ripresa si apre allo stesso modo del primo tempo. Dopo soli due minuti dal rientro in campo, sempre con Puscas, il Palermo raddoppia con un colpo di testa del suo centravanti (cross dalla destra di Rispoli), perso dai due centrali del Perugia. Al 64′ c’è un fallo di mano di Salvi in area su una sponda di testa di Sadiq, è calcio di rigore: sul pallone va proprio l’attaccante nigeriano, che però si fa ipnotizzare da un super Brignoli. Il portiere rosanero vola anche al 75′, togliendo dall’incrocio dei pali un colpo di testa di El Yamiq. La spinta offensiva del Perugia non si spegne e, al 90′, Melchiorri accorcia le distanze a porta vuota concretizzando la torre di El Yamiq. Al 93′ Brignoli evita ancora la beffa ai suoi, parando anche un colpo di testa ravvicinato di Cremonesi. E’ l’ultimo capitolo del match. Per il Perugia è la terza sconfitta nelle ultime 4 partite.

