Serie B, Perugia torna a far gioire il "Curi" | Dominata la Salernitana, 3-1

Dopo tre sconfitte consecutive in casa nel 2019, il Perugia torna finalmente a far gioire il “Curi” nella 27^giornata di serie B. La squadra di Nesta domina un match “maschio” (8 gialli e un rosso) e sconfigge la Salernitana segnando anche in inferiorità numerica (espulso Sadiq al 54′).

Il vantaggio dei biancorossi arriva al 28′ col solito Verre, che avanza palla al piede fino al limite e firma l’1-0 con un destro potente deviato all’angolino. Per il numero 5 è il nono gol in stagione. Tre minuti dopo un “rinato” Sadiq, servito in profondità, inventa il raddoppio da posizione defilatissima, battendo Micai con un tiro potentissimo all’incrocio. Nonostante l’assedio del Perugia, però, gli ospiti campani, dopo una bella azione, prolungata, accorciano le distanze al 34′ con un bel diagonale di Casasola.

Nella ripresa Sadiq si rende protagonista di un’ingenuità clamorosa: in poco più di un minuto l’attaccante nigeriano si prende due ammonizioni per altrettanti fallacci su Pucino e viene espulso dall’arbitro Guccini. Ma il Perugia oggi è più forte di tutto e trova il tris al 72′ anche in 10: punizione di Falzerano, torre di Gyomber e spaccata del neo entrato Han che mette alle spalle del portiere. Il Perugia, con questa vittoria, torna in settima posizione, in piena zona playoff

Tabellino

Perugia: Gabriel, Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir (80′ Kouan), Verre (90′ Kingsley), Melchiorri (67′ Han), Sadiq (54′). All. Nesta

Salernitana: Micai, Pucino (75′ Orlando), Migliorini, Mantovani, Casasola, Minala (46′ s.t. Odjer), Di Tacchio, Lopez, A. Anderson, Djuric (63′ Calaiò), Jallow. All. Gregucci

Reti: 28′ Verre (P), 31′ Sadiq (P), 34′ Casasola (S), 72′ Han (P)

Arbitro: Francesco Guccini di Albano Laziale

