Serie B, Perugia e Juve Stabia non si fanno male | Al “Curi” è 0-0

Dopo due vittorie consecutive, per il Perugia arriva il primo pareggio della stagione. Al “Curi” la matricola Juve Stabia costringe infatti gli uomini di Oddo ad uno 0-0 tutto sommato giusto per quanto visto in campo.

Nonostante il gran caldo il Perugia parte forte e fa la partita nei primi venti minuti, con i campani costretti a difendere. Al 12’ Fernandes va pure in gol ma la rete viene annullata per un fuorigioco molto dubbio. Il primo squillo della Juve Stabia arriva al 28’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Vicario sbaglia l’uscita con Vitiello che calcia a botta sicura, Sgarbi salva a un passo dalla linea. I gialloblu ci provano anche al 44’con l’azione personale di Elia che brucia Gyomber, entra in area e calcia ma Vicario stavolta compie il miracolo.

Nella ripresa i ritmi non salgono. L’occasione più clamorosa ce l’hanno gli ospiti al 63’ con Cissè che riceve un grande assist da Canotto ma spara altissimo da due passi. Nel finale, all’87’, arriva il doppio giallo per Mallamo che lascia in 10 i suoi. Il Perugia prova ad approffitarne schiacciando i campani sulla loro metà campo ma il cronometro dice basta.

