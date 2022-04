Serie B, Crotone-Ternana 1-2, Defendi firma la rimonta rossoverde | Super Palumbo - Tuttoggi

L’incubo iniziale dello svantaggio dopo una traversa colpita, il preggio provvidenziale di Partipilo e la rimonta firmata Defendi, la Ternana espugna lo Scida dopo essere andata sotto di un gol firmato Golemic. Super Palumbo guida la rimonta rossoverde con due assist e una prestazione maiuscola; dopo i primi minuti di sbandamento bene anche la difesa rossoverde che finalmente gode di un buon filtro a centrocampo.

Primo tempo, Partipilo riacciuffa il pari per la Ternana

Al 4′ subito gran giocata di Palumbo dal vertice sinistro dell’area; controllo e tiro a giro di sinistro che si stampa sulla traversa. Due minuti dopo il Crotone passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Valdimir Golemic, alla partita 101 col Crotone, che colpisce di destro a un metro dalla porta di Krapikas, incolpevole nell’occasione, sfuggendo al diretto marcatore. La Ternana sembra imprecisa in fase difensiva e soffre la squadra di casa che attacca in modo costante e la densità rossoverde a centrocampo non sempre garantisce il filtro necessario. La squadra di Lucarelli cerca di reagire, ma agli attaccanti (Donnarumma-Partipilo) non arrivano giocate interessanti da finalizzare. Al 28′ arriva la prima palla buona a Partipilo che, addirittura di petto, accompagna in rete un perfetto cross di Palumbo da calcio di punizione. Dopo il pareggio rossoverde la partita si gioca sul filo dell’equilibrio e nessuna delle squadre prende il sopravvento sull’altra fino al fischio di fino primo tempo del signor Eugenio Abbattista di Molfetta.

Secondo tempo, Defendi firma il 2-1 Ternana

Al 47′ Palumbo ancora protagonista con un’azione solitaria; cavalcata che spacca in due la difesa del Crotone e colpo sotto a ingannare Festa che finisce di poco lungo sul secondo palo. Al 54′ ancora Palumbo lancia il contropiede rossoverde fornendo un assist a Donnarumma che non riesce a concretizzare. Pochi istanti dopo Donarumma si fa perdonare servendo Partipilo in area, ma la sua finta non inganna Festa che neutralizza in uscita. Buona fase per la Ternana che attacca in modo convinto mettendo ripetutamente in crisi la retroguardia del Crotone. Al 59′ giro di sostituzioni; per la Ternana dentro Paghera (Koutsoupias) e Pettinari (Donnarumma), risponde Modesto inserendo Giannotti Kargbo e Borello. La Ternana sembra avere il controllo del match e si schiera stabilmente nella metà campo avversaria, creando più di un problema alla retroguardia locale. Lucarelli sostituisce Martella (Diakite) e Furlan (Defendi) per cercare forze fresche sugli esterni del centrocampo a 5. Al 70′ Pettinari su divora il gol del 2-1 sparando in bocca a Festa in uscita. Al 75′ arriva il meritato gol del vantaggio rossoverde; ancora Palumbo dalla sinistra pennella un perfetto cross per Defendi che in acrobazia infila la palla del 2-1.

Il Crotone ci prova

Modesto tenta il tutto per tutto con una squadra super offensiva e Lucarelli inserisce Boben per tamponare il forcing finale dei padroni di casa. I rossoblu cercano infatti di evitare una sconfitta che vorebbe dire quasi certamente serie C. All’85’ Giannotti fa venire i brividi alla retroguardia rossoverde, ma il suo tiro a giro è ben controllato dall’estremo della Ternana. La Ternana cerca di tenere bassi i ritmi e giocare col cronometro per portare a casa tre punti importanti dallo Scida. Al 92′ Borello cerca il tiro a giro da fuori per acciuffare il gol del pareggio, ma la sua conclusione termina alta.