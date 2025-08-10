“SereNata a Napoli”, Rossi incanta il Romano e Spoleto vola alle pendici del Vesuvio | Programma del Ferragosto - Tuttoggi.info

Un lungo applauso del pubblico del Teatro Romano ha salutato lo spettacolo di Serena Rossi, la poliedrica artista che, facendo tappa venerdì sera a Spoleto con il suo “SereNata a Napoli” è riuscita a trasportare, su un tappetto ricamato con le più note musiche partenopee e il suo

In scena il racconto di una città dalle mille contraddizioni e dall’anima femminile fatto di musica e parole, che si intrecciano come amanti per narrare un viaggio emozionante e intenso: Napoli, sirena mitologica e cuore pulsante, prende vita sul palcoscenico attraverso le melodie e i racconti che l’hanno resa eterna.

Dalla leggenda di Partenope al canto dei vicoli, dai suoni delle feste popolari alle ninne nanne che hanno cullato generazioni, Serena Rossi dedica alla sua città una serenata piena di amore, nostalgia e ammirazione.

Lo spettacolo, per la regia di Maria Cristina Redini, diventa un prezioso cameo di storie, canti e leggende che affondano le radici nel cuore di una terra incastonata tra il Vesuvio e il mare.

Serena Rossi, grazie anche alla forza delle proprie interpretazioni, riporta in vita l’essenza immortale di Napoli: i suoi misteri, la sua filosofia, la sua religione e la sua musica, che accompagna la città da sempre. E lo fa insieme a una incredibile orchestra composta da sei elementi, parte viva dello spettacolo, guidata dal Maestro Valeriano Chiaravalle, tutti professionisti di chiara fama come Gennaro Desiderio al violino, Gianpaolo Ferrigno alla chitarra, Antonio Ottaviano a pianoforte e clavicembalo, Michele Maione alle percussioni, Matteo Parisi al violoncello. Luca Sbardella alla fisarmonica e clarinetto. Ad arricchire la suggestiva narrazione, le immagini storiche di Istituto Luce e i disegni dell’illustratrice Flora Palumbo. Più che uno spettacolo, una storia d’amora, un sentito omaggio alla citta natale, un invito a lasciarsi trasportare da luoghi capaci di fondere storia e futuro,

Di effetto le luci di Valerio Tiberi e, non di meno, i costumi di Flavia Liberatori (gli abiti di Serena sono una esclusiva di Laura Biagiotti).

Accade d’estate, si pensa al Ferragosto. Il programma

Con lo spettacolo di Serenata a Napoli, il programma di Accade a Spoleto incassa il suo primo, importante plauso per un cartellone comunque ricco di eventi. Per la soddisfazione dell’assessore alla cultura (e vice sindaco) Danilo Chiodetti. I cui uffici già da lunedì dovranno concentrarsi sul programma del prossimo Ferragosto, tra le festività più care agli spoletini. Location d’eccezione la splendida piazza Pianciani (unico neo, la struttura metallica che sorregge il balcone della fu Scs che da quasi due anni non fa bella mostra di sé, basterebbe un poco costo telo, ad esempio con immagini dell’ultimo festival o degli artisti che lo hanno reso prestigioso).

Si inizia alle 21.00 con “Ferragosto con i figli delle stelle”, serata dedicata alla musica che si svolgerà in due fasi: nella prima il protagonista sarà il cantante Roberto Giglioni, che presenterà un repertorio di canzoni anni ‘60 e ‘70 coinvolgendo il pubblico. A seguire la musica anni ’70 e ’80 grazie alla Paiper Family dei dj CarlinoMix e Carlo Marini, Giampaolo Fagotto e Angelo Vitale.

Immancabile, alle 22, la tradizionale Tombola di Ferragosto organizzata dalla Pro Loco di Spoleto “A. Busetti” che quest’anno, insieme all’associazione Paiper, ha lavorato ad una proposta ancora più divertente e spettacolare.

