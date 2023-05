Maxi multa al 41enne, contestazione anche alla proprietaria dell'auto

Senza patente non si ferma all’alt della polizia e si schianta, fortunatamente riportando solo lievi ferite. L’incidente è avvenuto l’altra notte. Nonostante gli agenti abbiano intimato all’auto di fermarsi, mentre attraversava via XX Settembre a folle velocità. l’uomo alla guida ha tentato la fuga in direzione Fontivegge.

La sua corsa è finita contro un albero, avendo perso il controllo a causa dell’alta velocità e dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Dopo averlo soccorso, anche con l’intervento dei sanitari del 118, i poliziotti hanno verificato che il 41enne alla guida non aveva la patente, in quanto gli era stata revocata nel 2018.

Al termine delle attività di rito è stato deferito all’autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Gli è stata anche comminata una multa 5.100 euro ed il relativo fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Alla proprietaria del mezzo è stata invece contestata la violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada per l’incauto affidamento del mezzo a persona non munita di patente di guida obbligatoria.