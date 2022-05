Senza invalidi, ma col tagliando: multati due automobilisti

Parcheggi in piazza Italia senza averne diritto: uno col permesso delle moglie morta, l'altro della fidanzata che però non era presente

Senza invalidi a bordo, ma utilizzavano il tagliando per sostare nelle aree dedicate. Multati due automobilisti dalla polizia locale, nell’ambito di una serie di controlli volti a punire l’utilizzo improprio dei permessi per invalidi e disabili.

Gli agenti della polizia locale hanno individuato in piazza Italia, nel centro storico, due automobilisti che avevano lasciato in sosta il veicolo esponendo ed utilizzando i rispettivi permessi per disabili senza avere a bordo gli intestatari delle autorizzazioni. Nel primo caso il permesso era intestato alla moglie, deceduta, del soggetto sottoposto a controllo; nel secondo caso era registrato a nome della fidanzata non presente.