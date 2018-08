‘Semafori’ per cinghiali e animali selvatici | A Terni arrivano due dispositivi

Ridurre gli incidenti fra mezzi e fauna selvatica attraverso un nuovo progetto europeo di cui la Provincia di Terni sarà partner e coordinatore di altri quattro paesi comunitari. Il progetto si chiama “LIFE SAFE-CROSSING” (LIFE17NAT/IT/464) ed è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE.

Questo progetto fa seguito al precedente progetto LIFE STRADE (LIFE11BIO/IT/072), di cui la Provincia è stata uno dei partecipanti e nell’ambito del quale è stato sviluppato un dispositivo innovativo per la riduzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica, che ha fornito risultati estremamente significativi.

Il progetto inizierà il 1 settembre e terminerà il 30 agosto 2023, il costo complessivo sarà di 4,2 milioni di EURO, di cui la CE cofinanzierà il 75%. Il costo della attività svolte dalla Provincia di Terni è di 128.544 euro. Il progetto mira a portare avanti le attività avviate e a trasferire le buone pratiche sviluppate durante il precedente progetto LIFE STRADE in altre aree in Italia e in Europa, e pertanto si svolgerà in quattro paesi europei (Italia, Spagna, Grecia e Romania) con la partecipazione di 13 enti e associazioni.

Nello specifico saranno installati 27 dispositivi per la prevenzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica, di cui 2 nel territorio della Provincia di Terni, saranno riadattati sottopassi per il transito in sicurezza degli animali selvatici e sarà sviluppata un’apposita cartellonistica per sensibilizzare i guidatori ad assumere un comportamento di guida che riduca il rischio di incidenti.

“Data l’esperienza acquisita dalla Provincia di Terni – dichiarano il presidente Giampiero Lattanzi e la dirigente al settore Donatella Venti – in questo nuovo progetto l’ente avrà il ruolo fondamentale di trasferire le buone pratiche agli altri 12 partner nei quattro paesi europei. In questo modo prosegue l’impegno della Provincia a favore della sicurezza stradale e della tutela della biodiversità, sia nel territorio Provinciale che in altre zone d’Italia e dell’Europa”.

