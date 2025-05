Sellano, torna la festa delle erbe dimenticate: il programma - Tuttoggi.info

Ogni anno a maggio ritorna a Sellano la festa delle erbe dimenticate, a celebrare la tradizione locale, le antiche conoscenze e un apprezzamento del nostro ricco territorio. La festa si svolgerà sabato 17 e domenica 18 maggio al lago del Vigi, ai piedi di Sellano.

“Scoprite la magia delle erbe selvatiche! Unitevi a noi per un viaggio di due giorni nell’antica saggezza delle erbe selvatiche medicinali e commestibili. Attraverso percorsi guidati da esperti imparerete a riconoscere e utilizzare le piante locali nella vita quotidiana. Potrete partecipare a laboratori interattivi per la creazione di carta, saponi, profumi e molto altro ancora, tutti infusi con l’essenza della natura. Una celebrazione della tradizione, della conoscenza e della creatività, questo evento vi invita a riconnettervi con la terra e a scoprirne i tesori”.

L’evento è organizzato dal comune di Sellano in collaborazione con l’Associazione Culturale Lumi e la Pro Loco di Sellano, con la partecipazione di esperti in varie discipline.

Programma “festa delle erbe dimenticate”

Tutte le attività sono gratuite e si svolgono al lago del Vigi, dove convergono le passeggiate guidate che partono da Sellano. Dove indicato, è consigliabile prenotarsi con un messaggio WhatsApp. Pranzo a menù fisso € 10. Si consiglia di: parcheggiare presso i campi sportivi (ci sarà servizio navetta), indossare scarpe comode da trekking

Sabato 17 maggio

ore 10.00 – 12.30 Alla scoperta delle erbe spontanee commestibili. Passeggiata guidata da Adolfo Rosati, autore dei libri “Riconoscere e cucinare le buone erbe” e “I buoni frutti selvatici”. Da Sellano al lago del Vigi. Ritrovo per la partenza ai giardini pubblici di Sellano (nella piazza principale sotto al bar Stella) alle 9.45. Lungo il percorso della passeggiata botanica si incontreranno installazioni artistiche vegetali di Maria Irene Scargetta, che al lago guiderà bambini e adulti nella creazione di mandala vegetali.

ore 13 Pranzo al lago, organizzato dalla ProLoco, con menu incentrato su erbe e prodotti locali.

ore 14.30 – 17.30

Laboratori per bambini, tiro con l’arco e medievalistica condotti da Alessandro Balletti Face painting e caccia al tesoro per bambini a cura di Khrystyna Uzun. Prenotazione 389 995 8241 Scopri l’affascinante mondo della stampa botanica con una tecnica antica, poetica e… totalmente naturale! Realizzeremo biglietti, segnalibri e quadretti unici e personalizzati, utilizzando l’Antotipia, un metodo di stampa, che sfrutta i pigmenti naturali delle piante e la luce del sole per imprimere immagini su carta. Basteranno fiori, foglie, sole e creatività per dar vita a piccole opere d’arte sostenibili e delicate, ognuna diversa dall’altra, ognuna con la sua magia. Laboratorio per tutti condotto da Maria Irene Scargetta.

Laboratorio di tessitura, per grandi e piccini, con piccola spiegazione teorica sulla tessitura e sull’infilaggio e preparazione del telaio, con pratica con realizzazione di piccolo manufatto da portare a casa. Condotto da Paola Lauretani. Prenotazioni 331 493 3026

Laboratorio di oleoliti e sapone. Come le piante possono aiutarci nella nostra vita quotidiana con le loro virtù e vibrazioni. Laboratorio di circa 1.30 h Loriana Mari (le Voci del Nera) Prenotazioni 339 164 8286

Domenica 18 maggio

ore 10.00 – 12.30 Passeggiata botanica, riconoscimento delle erbe spontanee ad uso officinale ed edibile, condotto da Chiara Proietti. Da Sellano al lago del Vigi. Ritrovo per la partenza ai giardini pubblici di Sellano (nella piazza principale sotto al bar Stella) alle 9.45. Lungo il percorso della passeggiata botanica si incontreranno installazioni artistiche vegetali di Maria Irene Scargetta, che al lago guiderà bambini e adulti nella creazione di mandala vegetali

Incontra la Natura con l’Arte ore 10 – 10.45 + 11 – 11.45 Pratica di ginnastica dolce attraverso il movimento consapevole e esercizi di tonificazione e distensione della fascia muscolare, condotto da Michelangela Martinisi Prenotazioni 389 439 3582

ore 13 Pranzo al lago, organizzato dalla ProLoco, con menu incentrato su erbe e prodotti locali.

ore 14.30 – 17.30 Laboratori per bambini, tiro con l’arco e medievalistica condotti da Alessandro Balletti.

Face painting e caccia al tesoro per bambini a cura di Khrystyna Uzun Prenotazione 389 995 8241

Passeggiata di attenzione con riferimenti culturali “gli otto guadi” lungo la valle del Vigi, condotta da Fabio Orlanducci e Loriana Mari. Partenza 14.30 dal parcheggio al lago. La passeggiata è un’immersione nel sottobosco del fiume Vigi, nel silenzio per apprezzare il suono dell’acqua e gli effetti benefici del bosco. Difficoltà semplice. Durata 2.30/ 3 ore – 6 km totali. Cambio scarpe per acqua. Prenotazioni 339 164 8286 340 263 3319

Laboratorio tintura, spiegazione teorica e tintura di una matassa di lana con radice di robbia o fiori di ginestra con possibilità di portare a casa un gomitiolo di lana tinta, condotto da Paola Lauretani Prenotazioni 331 493 3026

sabato e domenica mercatino prodotti locali e artigianali

Menù pranzo al lago della ProLoco 10 €: Pasta con asparagi selvatici Frittata con erbe cipolline Frittata con mentuccia Bruschetta con cicoria Crostini con lupari Fojata Ciambellone alle ortiche