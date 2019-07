Sellano, si riqualifica la strada comunale Cammoro – Valico del Soglio

Via i lavori nel comune di Sellano per la riqualificazione della strada comunale Cammoro – Valico del Soglio. Il Comune ha infatti avviato la procedura di manifestazione di interesse per procedura negoziata di gara relativamente all’intervento in questione.

Si tratta di un intervento sostanzioso, del valore di quasi 350mila euro, che prevede la rimozione ed il rifacimento del manto stradale e la realizzazione di alcune opere di contenimento delle scarpate e deflusso delle acque.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, devono obbligatoriamente far pervenire la propria candidatura tramite posta elettronica certificata utilizzando il modello predisposto, firmato digitalmente o sottoscritto dal legale rappresentante (o soggetto munito di procura) allegando un documento entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 26 Luglio 2019.

L’Amministrazione – si legge nell’avviso pubblico – intende selezionare minimo 10 operatori da invitare alla gara. Ciascuna manifestazione d’interesse pervenuta tramite PEC verrà contrassegnata da un numero progressivo, in base al numero di protocollazione assegnato dall’Ente e riportata in un apposito elenco. Il Responsabile del Procedimento procederà all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive della procedura di affidamento in base ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori da assumere. Della data e del luogo dell’eventuale sorteggio verrà data comunicazione sia tramite PEC che sul sito internet del Comune di Sellano – www.comune.sellano.pg.it.

Tutte le informazioni sono disponibili cliccando qui.

