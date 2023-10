Nuovo acquedotto a Selci, 10 mesi di cantieri in 18 strade "Lavori su tratti di 50-100 metri" - Tuttoggi.info

Da lunedì 16 ottobre al via gli interventi di sostituzione completa di tratti di rete idriche da parte di Umbra Acque, di volta in volta ci saranno modifiche alla viabilità | Si comincia da via Nardi

Da lunedì 16 ottobre partiranno i lavori di sostituzione completa di tratti di rete idriche a Selci (San Giustino), finanziati dal Pnrr e gestiti da Umbra Acque.

Le opere di rifacimento dell’acquedotto – che negli ultimi anni ha fatto penare i cittadini con numerosi guasti e perdite – avranno una durata complessiva di circa 10 mesi, suddivisi in cantieri successivi. Il Comune ha comunque sottolineato che i lavori verranno eseguiti in tratti di circa 50-100 metri consecutivi e che nella zone interessate via via dal cantiere sarà sempre garantito l’accesso pedonale alle abitazioni e ove possibile, con inevitabili modifiche alla viabilità, si cercherà di garantire il transito alle automobili.

Il primo cantiere inizierà proprio il 16 ottobre da viale Nardi, dove sarà istituito il senso unico alternato di marcia, regolato da semaforo (tratto compreso tra il civico 78 e l’incrocio con via Udine) fino al prossimo 30 ottobre (e comunque fino al termine dei lavori).

Le altre aree interessate dagli interventi saranno: piazza della Pace, via dei Priori, via dell’Ospizio, via della Croce, via della Porta, via della Posta, via delle Macine, via Gorizia, via Palermo, via Sant’Andrea, via Santa Maria, via Roma, via Trento, via Trieste, via Umbria e via Italia.