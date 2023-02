Segnala rumori nell'appartamento accanto, carabinieri prendono 3 stranieri all'interno - Tuttoggi

Tutti e tre gli stranieri fermati non avevano documenti, ma grazie alle impronte digitali due di loro sono risultati essere cittadini tunisini appena ventenni; poco più che diciottenne e di origini libiche, invece, il terzo giovane, quello rimasto ferito.

Durante la perquisizione personale, addosso ad uno di loro è stato rinvenuto un orologio da polso, che i proprietari dell’abitazione poi giunti sul posto hanno riconosciuto come loro e che gli è stato prontamente restituito.

I tre stranieri sono stati dichiarati in stato di arresto nella in flagranza per il reato di violazione di domicilio aggravata. Al termine degli accertamenti di rito, i due cittadini tunisini sono stati ristretti presso camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Terni, mentre il ferito, come detto, è stato piantonato in ospedale; tutti sono ora in attesa del processo con rito direttissimo.