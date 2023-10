Seghetti risponde a Fischnaller, Perugia – Torres 1 – 1 | Pagelle

Gara molto combattuta, con il Grifo che cerca di più la vittoria ma è costretto a rimontare, trovando il pari con la prima rete del giovane attaccante

Il Perugia e la capolista Torres restano imbattute dopo la sfida del Curi, terminata 1-1. La rete con cui Seghetti risponde a Fischnaller fa mantenere l’imbattibilità al Perugia e vale il primo mini-stop per i sardi, che finora avevano marciato a punteggio pieno.

Primo tempo con poche emozioni, con il Perugia che cerca con più insistenza la porta sarda, ospiti che vanno in gol con Scotto, azione però vanificata da un evidente fuorigioco.

Nella ripresa al 15′ Torres avanti con Fischnaller che batte Furlan calciando dall’interno dell’area biancorossa.

Baldini mette forze fresche nuove con gli ingressi di Ricci, Paz e Seghetti. E proprio il giovane attaccante al 25′ trova la sua prima rete tra i professionisti, che vale il pari. Seghetti, con caparbietà, nonostante una scivolata, si rialza e insacca con un destro preciso, finalizzando il servizio di Ricci.

Il Perugia, galvanizzato dalla rete, prova a conquistare i tre punti. Prima Ricci tenta la conclusione dalla distanza vedendo il portiere ospite fuori dai pali, senza però inquadrare la porta. Poi con la conclusione di Bartolomei dopo un’azione insistita, sul quale Zaccagno è costretto a superarsi. Quindi è la volta di Paz, con un tiro potente ma impreciso.

Greco prova a dare la scossa ai suoi buttando nella mischia Fabriani, Menabò e Masala. Quest’ultimo ha la grande occasione per far male al Perugia, ma Furlan gli dice di no. Sul tentativo di tap-in di Menabò salva Vilikic.

Finisce in parità la sfida tra le due squadre che nn hanno mai perso. Il Perugia può recriminare per le maggiori occasioni avute, ma il pari in rimonta contro la capolista finora rullo compressore non è un risultato da buttare via.

Tabellino e pagelle

Perugia – Torres 1-1

15′ st Fischnaller (T), 25′ st Seghetti (P)

Perugia: Furlan 7, Mezzoni 6 (19′ st Ricci 6.5), Angella 6, Vulikic 6.5, Bozzolan 6, Iannoni 5.5 (1′ st Vazquez 6), Bartolomei 6.5, Kouan 6, Santoro 5.5 (19′ st Paz 6), Matos 5 (19′ st Seghetti 7), Lisi 6.5 (43′ st Acella sv), Baldini 7.

Torres: Zaccagno 6.5, Idda 6.5, Antonelli 7, Dametto 6.5, Zecca 6, Cester 6 (38′ st Masala 6), Kujabi 6, Pelematti 5.5 (38′ st Fabriani sv), Mastinu 6 (24′ st Lora 6), Scotto 5.5 (30′ st Ruocco 6), Fischnaller 7 (38′ st Menabò 6). All. Greco 6.5.

Arbitro Arena di Torre del Greco.

